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Капризов не реализовал голевой момент, в трансляцию попала реакция его подруги

Капризов не реализовал голевой момент, в трансляцию попала реакция его подруги
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В эти минуты в Швеции на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт третий период, счёт равный 3:3.

В одном из эпизодов матча российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не реализовал голевой момент, и в трансляцию попала реакция его подруги — Стефании Маликовой.

ВИДЕО

В текущем регулярном сезоне 26-летний Капризов провёл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В следующем матче «дикари» сыграют дома с «Колорадо Эвеланш» 25 ноября в 4:30 мск. Отметим, что у «Миннесоты» четыре поражения подряд.

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