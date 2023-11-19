«Торонто» в овертайме победил «Миннесоту». Капризов очков не набрал

В Швеции на стадионе «Авичи-Арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречалась с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой канадского клуба в овертайме со счётом 4:3.
На третьей минуте первого периода Джон Меррилл с передач Марко Росси и Матса Цуккарелло открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Остон Мэттьюс с передач Вильяма Нюландера и Моргана Райлли восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Мэтт Нис с передач Митчелла Марнера и Марка Джиордано вывел канадский клуб вперёд.
На пятой минуте третьего периода Морган Райлли с передач Остона Мэттьюса и Митчелла Марнера сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Джейкоб Миддлтон с передач Маркуса Фолиньо и Йоэля Эрикссона Эка сократил отставание до минимума. Спустя две с половиной минуты Матс Цуккарелло с передач Брока Фэйбера и Юнаса Бродина сделал счёт равным.
В овертайме победу «Торонто» принёс гол Вильяма Нюландера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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