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«Торонто» в овертайме победил «Миннесоту». Капризов очков не набрал

«Торонто» в овертайме победил «Миннесоту». Капризов очков не набрал
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В Швеции на стадионе «Авичи-Арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречалась с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой канадского клуба в овертайме со счётом 4:3.

На третьей минуте первого периода Джон Меррилл с передач Марко Росси и Матса Цуккарелло открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Остон Мэттьюс с передач Вильяма Нюландера и Моргана Райлли восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Мэтт Нис с передач Митчелла Марнера и Марка Джиордано вывел канадский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Морган Райлли с передач Остона Мэттьюса и Митчелла Марнера сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Джейкоб Миддлтон с передач Маркуса Фолиньо и Йоэля Эрикссона Эка сократил отставание до минимума. Спустя две с половиной минуты Матс Цуккарелло с передач Брока Фэйбера и Юнаса Бродина сделал счёт равным.

В овертайме победу «Торонто» принёс гол Вильяма Нюландера.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Меррилл (Росси, Цуккарелло) – 02:37     1:1 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 12:43 (pp)     1:2 Нис (Марнер, Джиордано) – 18:23     1:3 Райлли (Мэттьюс, Марнер) – 44:22     2:3 Миддлтон (Фолиньо, Эрикссон Эк) – 46:10     3:3 Цуккарелло (Фэйбер, Бродин) – 48:42     3:4 Нюландер (Райлли) – 63:09    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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