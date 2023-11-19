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«Авангард» одержал девятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Нефтехимик»

«Авангард» одержал девятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Нефтехимик»
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В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 19-й минуте первого периода Владимир Брюквин с передачи Ильи Хохлова открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Владимир Ткачёв с передачи Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Игорь Мартынов с передачи Семёна Чистякова вывел омский клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Дамир Шарипзянов с передачи Рида Буше сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва забил гол.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
1:0 Брюквин (Хохлов) – 18:06 (5x5)     1:1 Ткачёв (Бойков) – 21:05 (5x5)     1:2 Мартынов (Чистяков) – 30:04 (4x5)     1:3 Шарипзянов (Буше) – 47:35 (4x5)     1:4 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 55:08 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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