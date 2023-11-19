«Авангард» одержал девятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Нефтехимик»

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В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 19-й минуте первого периода Владимир Брюквин с передачи Ильи Хохлова открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Владимир Ткачёв с передачи Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Игорь Мартынов с передачи Семёна Чистякова вывел омский клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Дамир Шарипзянов с передачи Рида Буше сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва забил гол.

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