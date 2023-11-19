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Нюландер вошёл в топ-10 НХЛ по продолжительности результативной серии со старта сезона

Нюландер вошёл в топ-10 НХЛ по продолжительности результативной серии со старта сезона
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В Швеции на стадионе «Авичи-Арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречалась с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой канадского клуба в овертайме со счётом 4:3.

Нападающий канадского клуба Вильям Нюландер отметился в матче победной шайбой в овертайме и результативной передачей. Таким образом, 27-летний шведский форвард отметился результативными действиями в 17-м матче подряд, начиная со старта сезона. Как сообщает пресс-служба НХЛ, по этому показателю он вошёл в топ-10 в истории лиги, повторив достижения Коннора Макдэвида, Хенрика Зеттерберга и Дэйва Андрейчука.

Лидером является Уэйн Гретцки, который набирал очки в 51 встрече с начала сезона-1983/1984.

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