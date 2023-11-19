Михаил Мальцев рассказал о небольшом дополнительном заработке, который возможен в АХЛ

Нападающий клуба АХЛ «Онтарио Рейн» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал, как хоккеисты могут получить небольшой дополнительный заработок.

«Есть ещё история про АХЛ в коллекцию, которых у нас не было и не бывает. В Онтарио первый раз с ней столкнулся. В общем, тренируемся мы в Лос-Анджелесе, а в Онтарио заезжаем перед матчами в обед, спим и выходим. И всем, кто едет из ЛА компенсируют бензин. Из расчёта 65 долларов за матч. Ехать в одну сторону примерно час. Если ты везёшь с собой кого-то из парней, то плюс 10 долларов за каждого пассажира. У кого много друзей в команде без машины можно нормально подзаработать на развозе. Вот сейчас сказали в нашем командном приложении форму заполнить на эту компенсацию», — написал Мальцев.

В текущем сезоне за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» Мальцев сыграл 13 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.