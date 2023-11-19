«Ребята по кусочку приносят пользу». Кравец — о девяти победах «Авангарда» подряд

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1), которая стала для омского клуба девятой подряд.

«Очень напряжённая игра с первых смен, много борьбы, хорошие скорости. Соперник не хотел уступать, много скоростных ребят у них в команде. Хорошо, что сравняли, очень важный гол в меньшинстве забили, а в третьем периоде уже, наконец, решили вопрос и в большинстве. Самое главное, что на протяжении всей игры ребята выполняли задание, старались, вратарь здорово отыграл.

Девять побед подряд? Это коллективные действия, ребята по кусочку приносят пользу. Кто-то играет в меньшинстве, кто-то ловит шайбы на себя – всё в сумме. Команда старается в любой ситуации найти путь к победе. Шулак не играл просто из-за ротации. Либор хорошо играет, приносит пользу команде, просто вернулся в состав Бойков, и мы так решили», — цитирует Кравеца сайт КХЛ.