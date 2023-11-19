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Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: не можешь сыграть по-мастерски, то играй попроще

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: не можешь сыграть по-мастерски, то играй попроще
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог проигранного матча с «Авангардом» (1:4) в Нижнекамске.

«Реализация нас подвела, плюс много ошибок допустили, дарили сопернику возможности. Нельзя так давать шансы, если не можешь сыграть по-мастерски, то играй попроще. Я имею в виду первый гол. По самоотдаче, настрою, желанию было видно, что команда заряжена на битву, нужны очки, конкуренты не спят. Но прописная истина – без голов нет побед. Ладно, выдохнем и будем готовиться дальше. Моменты-то в большинстве есть, но не залетает она. Для реализации большинства нужны определённые игроки, и они у нас есть, более опытные и мастеровитые», — приводит слова Леонтьева сайт Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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