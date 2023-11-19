«Сами отдали игру». Нападающий «Нефтехимика» Скориков — об 1:4 от «Авангарда»

Нападающий «Нефтехимика» Даниил Скориков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в Нижнекамске.

«Сами отдали игру, я считаю. Было много моментов, чтобы забить больше голов. Много удалений допустили, надо корректировать дисциплину.

Тренер сказал, что у меня был не самый яркий матч? Со стороны виднее. Значит, надо добавлять, выигрывать больше единоборств, добавлять в скорости, агрессии. Думаю, начало второго периода – переломный момент, упустили концентрацию и пропустили две шайбы. Моя адаптация в «Нефтехимике» прошла хорошо, общительный коллектив, меня парни отлично приняли», — приводит слова Скорикова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Нефтехимик» примет на своей площадке уфимский «Салават Юлаев» 21 ноября.