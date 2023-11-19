«Мальчики быстрее и жёстче». Нападающий женской сборной России — о 0:16 от России U16

Нападающий «Агидели» и женской сборной России Илона Маркова рассказала о выступлении команды на турнире в Беларуси и разгромном поражении от России U16 (0:16).

«Выступление команды на турнире в Беларуси? На самом деле результат адекватный. Не скажу, что он хороший или плохой, я бы вообще не стала оценивать… Просмотрев игры, могу сказать, что наша сборная показала довольно неплохой хоккей, но тут психология очень важна. Помня себя в 2022 году и видя команду сейчас, понимаю их ощущения. Мы довольно редко играем на таких турнирах, всегда начинаем немножко нервно, непонятно, как действовать…

В первом матче с мужской сборной U16 был самый крупный счёт – 0:16. Потом начали более уверенно себя чувствовать. Просто мальчики быстрее и жёстче, и кажется, что они превосходят по уровню, но потом, когда начинаешь играть в свой хоккей, становится гораздо легче морально. И соперник уже отталкивается от того, что ты держишь шайбу, создаёшь моменты, реализуешь контратаки и так далее, начинает по-другому играть. Было видно, что по ходу турнира хоккеистки входили в игру, с каждым днём чувствовали себя всё лучше и лучше. Если бы таких турниров было больше, нам было бы ещё более комфортно.

Матчи с мужчинами нужны? Да, это очень полезно. Я и по себе ощущала, что когда приезжаешь в сборную, а потом возвращаешься в лигу на регулярный чемпионат, то чувствуешь себя налегке. На уровень мужчин поднимаешься – на уровне ЖХЛ играешь намного лучше и увереннее. Хотелось бы такие игры почаще, чтобы мы не забывали, что можем играть, чтобы в каждый турнир включаться с самых первых матчей. Было бы круто, если бы это происходило регулярно», — цитирует Маркову сайт ЖХЛ.