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Пас Проворова не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Филадельфией», у Марченко — «-4»

Пас Проворова не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Филадельфией», у Марченко — «-4»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Филадельфии» забивали Джоэль Фараби, Бобби Бринк, Райан Пилинг, Трэвис Конечны и Кэм Йорк Российский защитник Егор Замула завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Коламбус» забивали Александр Тексье и Бун Дженнер. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Российские нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко завершили матч с коэффициентом полезности «-2», «-1» и «-4» соответственно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 01:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фараби (Пилинг, Йорк) – 05:11     1:1 Тексье (Курали, Оливье) – 15:02     2:1 Бринк (Уокер, Фараби) – 21:10 (pp)     3:1 Пилинг (Хэтэуэй, Уокер) – 26:41 (sh)     3:2 Дженнер (Проворов) – 37:57     4:2 Конечны (Бельпедио) – 52:40     5:2 Йорк (Пилинг) – 57:34    
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