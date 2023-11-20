Пас Проворова не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Филадельфией», у Марченко — «-4»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Филадельфии» забивали Джоэль Фараби, Бобби Бринк, Райан Пилинг, Трэвис Конечны и Кэм Йорк Российский защитник Егор Замула завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
За «Коламбус» забивали Александр Тексье и Бун Дженнер. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Российские нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко завершили матч с коэффициентом полезности «-2», «-1» и «-4» соответственно.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс».
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