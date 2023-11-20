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Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились нападающие Ноэль Аччари и Евгений Малкин, а также защитник Райан Грейвз. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Грейвз (Зогорна, О'Коннор) – 02:13     2:0 Аччари (Ньето) – 31:39     3:0 Малкин (Гюнцель, Летанг) – 58:42    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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