«Баффало» одержало победу в гостевом матче надо «Чикаго»

Сегодня, 20 ноября, «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке проиграло «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).
В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Расмус Далин, Джефф Скиннер и Эрик Джонсон.
За «Чикаго» голами отличились Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев. Российский защитник Никита Зайцев принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
После 18 матчей «Баффало» занимает 13 место в Восточной конференции с 17 очками. «Чикаго» расположился на 15 строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 16 играх.
Следующий матч «Баффало» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Чикаго» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
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