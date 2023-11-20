«Баффало» одержало победу в гостевом матче надо «Чикаго»

Сегодня, 20 ноября, «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке проиграло «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Расмус Далин, Джефф Скиннер и Эрик Джонсон.

За «Чикаго» голами отличились Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев. Российский защитник Никита Зайцев принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 18 матчей «Баффало» занимает 13 место в Восточной конференции с 17 очками. «Чикаго» расположился на 15 строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 16 играх.

Следующий матч «Баффало» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Чикаго» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».