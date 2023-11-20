Малкин и Кросби показали футбольные навыки во время матча с «Вегасом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Во время встречи нападающие «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин показали футбольные навыки, оставшись без клюшки и сыграв ногой.

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Напомним, в нынешнем сезоне Малкин сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять голевых передач. После 17 матчей «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции с 18 очками.

Малкин вышел на 20-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (24 шайбы), обогнав по этому показателю другого россиянина, Илью Ковальчука.