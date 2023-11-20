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Форвард «Сент-Луиса» Торопченко рассказал о заброшенной шайбе в матче с «Анахаймом»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко прокомментировал свою заброшенную шайбу в гостевом матче с «Анахайм Дакс».

«Я просто стоял перед воротами, прикрывая голкипера, пытался найти себе место. Хейс или кто-то бросил, и шайба просто отскочила, я развернулся и просто забросил её в ворота», — приводит слова Торопченко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем регулярном сезоне на счету Торопченко 17 встреч, в которых 24-летний форвард забросил три шайбы и отдал две результативные передачи, набрав пять очков.

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Сент-Луисом». Победу в матче одержали «Блюз» со счётом 3:1.