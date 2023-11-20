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«Это беспокоит». Генменеджер «Миннесоты» — об игре Капризова и Болди

«Это беспокоит». Генменеджер «Миннесоты» — об игре Капризова и Болди
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал неудачную игру форвардов клуба Кирилла Капризова и Мэтта Болди.

«Это вызывает беспокойство. Но я также верю в них. Это не так просто, как, например, взять недельный перерыв, щёлкнуть выключателем, и всё в порядке. Очевидно, что они чувствуют себя уверенно. Иногда такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их, помогать им и пытаться направить их в верном направлении», — приводит слова Герина The Athletic.

В текущем сезоне на счету Капризова 17 матчей, где он набрал 15 (5+10) результативных баллов. 22-летний Болди провёл 10 игр, в которых забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач.

В следующем матче «дикари» сыграют дома с «Колорадо Эвеланш» 25 ноября (4:30 мск).

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