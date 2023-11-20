Уэйн Гретцки рассказал забавную историю, как в Зале славы его учили держать клюшку

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал забавную историю, как в Зале хоккейной славы его учили держать клюшку.

«Я взял с собой девятилетнего сына, который мало что знал о хоккее, но попросил, чтобы я пошёл с ним в Зал славы. Я сказал, что мне нужно надеть шляпу и солнцезащитные очки, если мы хотим там спокойно передвигаться.

У них внизу есть отличная интерактивная часть Зала славы с клюшками, и мой сын говорит: «Можем ли мы встать в очередь? Я хочу попробовать». И я сказал: «Отлично». В итоге он получил четыре балла из пяти. Потом настала моя очередь. За три попытки я не набрал ни одного очка, и молодой парень посоветовал опустить руку на клюшке ниже. Я разозлился, сбросил кепку и очки и решил, что нам пора уходить (смеётся).

Но это великолепное место. Мне оно нравится. Если у вас когда-нибудь появится возможность его посетить, это нужно сделать. Это один из лучших Залов славы», — заявил Гретцки на канале TNT.