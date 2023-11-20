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Стало известно, где продолжит карьеру нападающий Руденков, который покинул «Витязь»

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий Руденков, который покинул «Витязь»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Игорь Руденков продолжит карьеру в клубе ВХЛ «Югра».

Напомним, 1 ноября 2023 года 28-летний Руденков расторг контракт с «Витязем». В текущем сезоне форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-6». Руденков подписал контракт с подмосковным клубом в июне 2023 года.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за хабаровский «Амур», где за 29 матчей набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-9».

В КХЛ форвард выступал за «Торпедо», «Амур», ХК «Сочи» и «Металлург». Всего в лиге он провёл 311 матчей, в которых набрал 103 (53+50) очка при показателе полезности «-53».

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