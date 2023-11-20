«Ларионов спрашивает: «А ты кто?» Силаев — о первой встрече с главным тренером «Торпедо»

17-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о первой встрече с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

«Как случился тот самый первый вызов в основной состав «Торпедо»? Мы сыграли с «Сибирскими Снайперами». Так получилось, что сыграл как-то не очень, не пошла игра. И мне вечером, в тот же день, позвонил администратор команды и говорит: «завтра у тебя в девять часов отъезд на тренировку с КХЛ». Первым делом я позвонил маме. Я к этому отнёсся очень серьёзно. Эмоции переполняли, даже не спал эту ночь. Помню тот день хорошо, потому что буря эмоций и классная атмосфера. Я с одиннадцати лет в Нижнем, и с восьми лет в системе «Торпедо». Каждый раз, когда ты смотришь на эту раздевалку и понимаешь, что ты в ней, эмоциями только наслаждаешься.

Какое было первое впечатление от знакомства с Ларионовым? Так получилось, что в тот день как такого знакомства не произошло. Отдельно мы не разговаривали. Я был в предвкушении того, что сейчас какой-то долгий разговор состоится, но ничего такого не было. Я приехал, нас посадили в раздевалке, сказали, что вот ты здесь сидишь. Игорь Николаевич заходит, и как принято у нас в команде, каждый здоровается с каждым. Тренерский штаб не является исключением. Игорь Николаевич спрашивает «А ты кто?». Я говорю, что Силаев. «А, эмхаэловский. Ну давай-давай, готовься к тренировке, молодчик», — подбодрил Ларионов. Сходил в зал, вышел на лёд, тренировка прошла, правда, с неиграющим составом, но всё же это колоссальный опыт», — сказал Силаев в интервью Sport24.