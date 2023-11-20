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Торпедо — Барыс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Бывший игрок сборной Казахстана рассказал, за счёт чего «Барыс» может обыграть «Торпедо»

Бывший игрок сборной Казахстана рассказал, за счёт чего «Барыс» может обыграть «Торпедо»
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Бывший игрок сборной Казахстана, автор первой в истории шайбы команды в элитном дивизионе чемпионата мира Андрей Пчеляков поделился ожиданиями от матча «Торпедо» — «Барыс», который состоится сегодня, 20 ноября, в Нижнем Новгороде.

«Конечно, фаворитом этого матча является «Торпедо» — команда сейчас на ходу, тем более играет дома. Но если хорошо сыграет вратарь, который в последних играх выглядит неплохо, и нападение в лице Старченко, Рымарева забьют голы — то «Барыс» может рассчитывать на победу. Пусть даже в овертайме», — приводит слова Пчелякова Sports.kz.

После 33 сыгранных встреч клуб из столицы Казахстана набрал 25 очков и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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