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Защитник Миллер подтвердил уход из словацкого клуба. Сообщалось, что его ждёт «Ак Барс»

Защитник Миллер подтвердил уход из словацкого клуба. Сообщалось, что его ждёт «Ак Барс»
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Американский защитник Митчелл Миллер покинет словацкий клуб «Липтовски-Микулаш». Об этом игрок заявил в интервью HokejPortal.sk.

«Да, я ухожу. Однако пока не могу сказать, куда. Об этом будет объявлено через несколько дней. Для меня был отличный опыт в Словакии, и я благодарен за предоставленный шанс», — заявил игрок.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что игрок перейдёт в казанский «Ак Барс».

Отметим также, что с хоккеистом связана скандальная история. От 21-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.

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