Нападающий «Лады» Грошев объяснил, почему играет под 63-м номером

23-летний форвард тольяттинской «Лады» Евгений Грошев ответил на вопрос, в честь чего играет под 63-м номером.

«63-й номер на свитере — не случайность. Я под ним давно играю, лет с 14 где-то. В честь региона выбрал. Тольятти для меня уже как родной город. Живу там с 2016 года, этот город очень уютный. Люблю Волгу, там невероятная природа, есть много мест, где можно прогуляться. Получается единение с природой», — сказал Грошев в интервью Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Грошев записал на свой счёт 6 (2+4) очков в 22 играх.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 33 матча, в которых одержали 18 побед при 15 поражениях. С 42 результативными баллами тольяттинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» примет дома минское «Динамо». Игра состоится сегодня, 20 ноября.