Бывший игрок СКА: армейцы работают по канадской системе

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Юрий Гайлик рассказал о том, как армейцы работают по ходу сезона, и поделился ожиданиями от игры с ЦСКА, которая состоится сегодня, 20 ноября.

«СКА сейчас радует, стали играть именно как команда. Хороший настрой, движение — даже великолепная физика, скажу так. Так что команда подготовлена к большим битвам.

Чем вызваны перепады в результатах — серии из поражений сменяют победные и наоборот? Я не знаю, как строится подготовка, но, например, канадцы готовятся за счёт игр. У них нет каких-то сборов, долгих разминок. Десять выставочных матчей — а потом они играют сезон, и всё. Входят в чемпионат за счёт игр. К плей-офф они готовы. В СКА, думаю, примерно так же обстоят дела. Вот до Нового года они сейчас доиграют на хорошем ходу. Потом будет перерыв, и вот как они подготовятся, так дальше и пойдёт.

Чего жду от матча с ЦСКА? Победы армейцев Петербурга, конечно. СКА сейчас в хорошей форме, ЦСКА играет очень неровно. Конечно, в плей-офф они будут. Вообще, плей-офф всё покажет.

Как СКА не пропускать на последних секундах после вбрасываний? Ну, надо просто разобраться, кто где стоит. Изучить момент по телевизору — телевизоры же есть. Вот и всё. Ларчик просто открывается. Кто-то должен выходить на бьющего, садиться или ложиться под шайбу. Я сколько играл, много таких моментов было.

Почему гол в матче с «Локомотивом» отменили? Я так понял, что время кончилось. Тут никто не мухлевал, не давил на судей, никаких махинаций. Есть арбитры — они всё видят, разбираются, у них всё под контролем», — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

СКА и ЦСКА занимают в турнирной таблице Западной конференции пятое и шестое место соответственно.