«Сейчас никто не показывает лучшей игры». Меньшиков — об игре СКА — ЦСКА

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков поделился ожиданиями от игры армейцев из Санкт-Петербурга и ЦСКА, которая пройдёт сегодня, 20 ноября.

«Всегда между ЦСКА и СКА были серьёзные битвы. Ещё когда я играл, мы, армейцы Ленинграда, старались «откусить» очки у ЦСКА. Раньше, конечно, команда Москвы намного всех превосходила. Сегодня ни СКА, ни ЦСКА, как мне кажется, не показывают своей лучшей игры. Но дуэль между ними будет интересной. Я бы поставил 50 на 50. Разве что у петербуржцев есть преимущество в виде родных стен. Разницы в классе между соперниками нет. Сейчас никто не показывает лучшей игры.

Берегут силы к плей-офф? Я никогда не понимал таких разговоров, честно говоря. Это можно получить зарплату и отложить заначку. А тут, в хоккее, как ты сэкономишь силы? Не добежишь до шайбы, чуть слабее бросишь? Нет таких вариантов — беречь силы. Другое дело, что можно пробовать по ходу регулярного чемпионата какие-то новые тактические варианты. Кто-то посчитал, что в игре с «Локомотивом» СКА, например, играл от обороны. Я не согласен, всегда команда играет так, как позволяет соперник. Но тренеры ищут, пробуют разные сочетания, чтобы лучше подготовиться к плей-офф», — сказал Меньшиков в интервью «РБ Спорт».

СКА и ЦСКА занимают в турнирной таблице Западной конференции пятое и шестое место соответственно.