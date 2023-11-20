Источник: обладатель Кубка Гагарина покинул красноярский «Сокол» после уличения в краже

Обладатель Кубка Гагарина – 2013/2014 в составе магнитогорского «Металлурга» нападающий Богдан Потехин покинул выступающий в ВХЛ красноярский «Сокол» после того, как руководство команды уличило его в краже клюшек в раздевалке, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

О расставании сибирского клуба с хоккеистом стало известно ещё 18 ноября, однако причины ухода Потехина не раскрывались.

В последние годы хоккеист становился фигурантом неприятных историй в его родном Магнитогорске. Там его искали кредиторы и пытались за долги конфисковать его автомобиль BMW X6.

31-летний нападающий пополнил ряды красноярской команды в сезоне-2022/2023. За это время он провёл в ВХЛ 93 матча, записав на свой счёт 85 очков.