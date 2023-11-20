«Да какой там суперхоккей?» Кожевников — о трансляции футбола вместо матча СКА — ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Матч ТВ» показать сегодня вечером матч футбольной сборной России вместо армейского дерби СКА — ЦСКА в КХЛ.

«Да какой там суперхоккей? Сборная России всегда в приоритете. А фанаты хоккея найдут, где посмотреть матч. Думаю, это небольшая проблема. У всех же есть интернет.

Футбол популярнее хоккея? Да, именно так. Футбол – вид спорта номер один.

Влияет ли на интерес к матчу статус соперника сборной России? Да какая разница, какой статус у соперника? Это же сборная России, главная команда страны. Ребятам надо играть. Сборная всегда в приоритете. Тут и спорить нечего даже», — сказал Кожевников в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, сегодня, 20 ноября, сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Кубы.