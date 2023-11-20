«Каролина» выложила фотографию Свечникова в экстравагантном образе

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала в социальных сетях фотографии нескольких хоккеистов команды в имидже, соответствующем моде различных эпох XX века.

На одном из фото в экстравагантном наряде был запечатлён российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников.

«Посадили парней в машину времени», — подписала фотографии пресс-служба «Харрикейнз».

Фото: Соцсети «Каролины Харрикейнз»

Также в необычной фотосессии приняли участие такие игроки «Каролины», как Себастьян Ахо, Мартин Нечас и другие.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского нападающего девять матчей, в которых он набрал 5 (0+5) очков.

На данный момент «Харрикейнз» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 20 очков.