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«Каролина» выложила фотографию Свечникова в экстравагантном образе

«Каролина» выложила фотографию Свечникова в экстравагантном образе
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала в социальных сетях фотографии нескольких хоккеистов команды в имидже, соответствующем моде различных эпох XX века.

На одном из фото в экстравагантном наряде был запечатлён российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников.

«Посадили парней в машину времени», — подписала фотографии пресс-служба «Харрикейнз».

Фото: Соцсети «Каролины Харрикейнз»

Также в необычной фотосессии приняли участие такие игроки «Каролины», как Себастьян Ахо, Мартин Нечас и другие.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского нападающего девять матчей, в которых он набрал 5 (0+5) очков.

На данный момент «Харрикейнз» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 20 очков.

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