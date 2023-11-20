Торопченко — о форчеке «Блюз»: нужно работать все 60 минут, отдыхать только на скамейке

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко прокомментировал последний матч своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1), в котором он отметился заброшенной шайбой, а команда смогла вернуться к присущей ей игре с высоким показателем форчека, что являлось главным ключом к успехам клуба в последние сезоны.

«Мы каждый день говорим о том, что нам нужно усердно работать с самого начала и все 60 минут, ни на секунду не расслабляясь, может быть, разве что на скамейке. Но на льду нужно выкладываться на 100 процентов. Именно этим мы и занимаемся прямо сейчас», — приводит слова Торопченко STL Today.

На данный момент «Сент-Луис» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 19 очков.