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«Мы знаем, как работает Мартемьянов». Николишин — о неудачах «Амура»

«Мы знаем, как работает Мартемьянов». Николишин — о неудачах «Амура»
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Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мыслями о причинах неудач хабаровского «Амура» в текущем сезоне КХЛ.

«Мы знаем прекрасно, как работает Мартемьянов. У него стратегия от обороны, меньше ошибок, больше поймать на себя, а сейчас хоккей меняется в сторону атаки, в сторону креатива, созидания. И, конечно, в этом компоненте «Амур» сильно проигрывает», — сказал Николишин в подкасте «Скользкий лёд» на YouTube.

На данный момент дальневосточный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 30 очков. В ближайшем матче команда Андрея Мартемьянова сыграет завтра, 21 ноября, с «Адмиралом».

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