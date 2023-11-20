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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Р. Ротенберг: матчи СКА — ЦСКА — это лучший хоккей в России

Р. Ротенберг: матчи СКА — ЦСКА — это лучший хоккей в России
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от сегодняшнего армейского дерби, в котором его команда примет дома столичный ЦСКА.

«Это лучший хоккей в России, лучшие команды. Обе команды обладают мастерством, играют в яркий, самый современный хоккей. Это вывеска нашего чемпионата. Подобное «эль класико» мы видим и в других видах спорта – «Барселона» — «Реал», другие подобные игры. Обе команды будут стремиться показать свою лучшую игру в сезоне сегодня», — сказал Ротенберг в эфире «КХЛ ТВ».

Матч СКА — ЦСКА начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это второе армейское дерби в нынешнем сезоне. Первое прошло 6 октября в Москве и закончилось победой команды Романа Ротенберга (3:2).

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