Р. Ротенберг: матчи СКА — ЦСКА — это лучший хоккей в России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от сегодняшнего армейского дерби, в котором его команда примет дома столичный ЦСКА.

«Это лучший хоккей в России, лучшие команды. Обе команды обладают мастерством, играют в яркий, самый современный хоккей. Это вывеска нашего чемпионата. Подобное «эль класико» мы видим и в других видах спорта – «Барселона» — «Реал», другие подобные игры. Обе команды будут стремиться показать свою лучшую игру в сезоне сегодня», — сказал Ротенберг в эфире «КХЛ ТВ».

Матч СКА — ЦСКА начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это второе армейское дерби в нынешнем сезоне. Первое прошло 6 октября в Москве и закончилось победой команды Романа Ротенберга (3:2).