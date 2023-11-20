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Кузнецов тренировался в третьем звене «Вашингтона», вернувшись после болезни

Кузнецов тренировался в третьем звене «Вашингтона», вернувшись после болезни
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене на последней тренировке команды утром в понедельник, сообщает NoVa Caps.

Напомним, Кузнецов пропустил последний матч своей команды с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) из-за болезни.

Сообщается, что в третьей тройке, в которой вместе с россиянином тренировались Сонни Милано и Алексей Протас, Кузнецова периодически менял Хендрикс Лапьер.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 8 (3+5) очков в 14 матчах.

«Вашингтон» имеет 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери победила в последних четырёх матчах подряд. В ближайшей игре «Кэпиталз» сыграют 23 ноября дома с «Баффало Сэйбрз».

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