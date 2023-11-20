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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Два очка Алистрова помогли СКА одержать вторую в сезоне победу в армейском дерби

Два очка Алистрова помогли СКА одержать вторую в сезоне победу в армейском дерби
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА нанёс поражение столичному ЦСКА (2:1).

Шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов и Андрей Чивилёв. В обоих случаях ассистентом выступил Владимир Алистров. В составе команды Сергея Фёдорова отличился Максим Мамин.

СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы Москвы остались с 36 очками и идут следом. Примечательно, что после этой игры у обоих клубов одинаковое количество заброшенных и пропущенных шайб — 94-72.

Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое прошло 6 октября, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Глотов (Алистров) – 14:35 (5x5)     2:0 Чивилёв (Алистров) – 24:34 (5x5)     2:1 Мамин (Карнаухов, Соркин) – 58:40 (6x4)    
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