Два очка Алистрова помогли СКА одержать вторую в сезоне победу в армейском дерби
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА нанёс поражение столичному ЦСКА (2:1).
Шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов и Андрей Чивилёв. В обоих случаях ассистентом выступил Владимир Алистров. В составе команды Сергея Фёдорова отличился Максим Мамин.
СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы Москвы остались с 36 очками и идут следом. Примечательно, что после этой игры у обоих клубов одинаковое количество заброшенных и пропущенных шайб — 94-72.
Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое прошло 6 октября, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2.
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