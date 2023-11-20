«Наша энергия, работа с шайбой мне понравились». Фёдоров — о поражении ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды в армейском дерби в Санкт-Петербурге от СКА (1:2).

«СКА с победой. Из четырёх наших грубых ошибок две соперник реализовал. Но могли вернуться в игру всё равно. Большинство не получилось, не в зачёт нам оно сегодня, по одному вылазили. Наша реализация была заторможена. Хотели покрасивее сыграть, но не исполнили так, как надо. И не удалось вратаря переиграть. В целом хорошо двигали шайбу, но ошибки в начале игры не помогли нам. Тем не менее наша энергия, наша работа с шайбой мне понравились. Но счёт на табло.

Игроки ЦСКА выглядели спокойными весь матч? На лавке особо говорить ребятам нечего, все достаточно обученные. Все понимали, что СКА хорошо двигается с шайбой, играет по модели «Юг – Север». В принципе, игра давалась, как я уже сказал, реализация немножко подвела», — передаёт слова Фёдорова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.