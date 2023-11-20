Разин: неоднозначная победа, сегодня мы играли в не свойственный нам хоккей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).

«Неоднозначная победа, конечно… Победа есть победа, два очка, как говорится не пахнут, но, скажем так, в не свойственный нам хоккей сегодня играли, особенно второй период — атака сюда, атака туда… Конечно, радует, что мы раз восемь один в ноль выходили, но и в наши ворота очень много было провалов. Вратаря не буду хвалить, всё подчистил. Плюс наконец-то Димку Силантьева прорвало. Молодец парень, четвёртую игру 13-м переодевается, но выходит, цепляется за каждую смену, и сегодня, конечно, можно сказать, что он внёс большой вклад в победу. Ещё раз повторю, победа есть победа, нас с победой.

Была ли это расхлябанность, вальяжность в голове? Ну как залезешь в голову? Да, действительно, там были такие моменты. Недонастрой, я не знаю… Расхлябанностью я это не назову, потому что желание у ребят всё равно было. В принципе-то, старались все, но бывает, что игра не идёт, и всё. Силы есть, желание есть, но были, скажем так, ошибки серьёзные, не свойственные для тех ребят, которые их совершали. Но пусть лучше уж такая победа, чем когда у всех всё получается, игра идёт, но поражение. Такие игры у нас были, поэтому лучше уж так», — сказал Разин на пресс-конференции.