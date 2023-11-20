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Ротенберг — об игре с ЦСКА: тяжело доминировать, если столько в меньшинстве играть

Ротенберг — об игре с ЦСКА: тяжело доминировать, если столько в меньшинстве играть
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на большое количество удалений в своей команде в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).

«Скромное начало от СКА? Мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Это очень хорошая команда, сильный соперник, там олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Оттолкнулись от соперника сегодня. С другой стороны, если столько в меньшинстве играть, то тяжело доминировать. Хотя могли и в меньшинстве забивать, были очень хорошие моменты», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое прошло 6 октября, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2.

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