Ротенберг — об игре с ЦСКА: тяжело доминировать, если столько в меньшинстве играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на большое количество удалений в своей команде в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).

«Скромное начало от СКА? Мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Это очень хорошая команда, сильный соперник, там олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Оттолкнулись от соперника сегодня. С другой стороны, если столько в меньшинстве играть, то тяжело доминировать. Хотя могли и в меньшинстве забивать, были очень хорошие моменты», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое прошло 6 октября, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2.