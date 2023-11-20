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Ротенберг: в СКА не смотрим таблицу, не читаем советских газет, внедряем тактические фишки

Ротенберг: в СКА не смотрим таблицу, не читаем советских газет, внедряем тактические фишки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (2:1) раскрыл некоторые секреты тренировочного процесса в питерском клубе.

«Мы вообще не смотрим в турнирную таблицу, на какие-то победные серии. Просто выходим и играем каждую смену. Наша игра – отражение нашего тренировочного процесса. Мы не смотрим в таблицу, не читаем советских газет до обеда, как говорил один литературный герой. Внедряем тактические фишки, о которых мы не будем никому рассказывать. Работа и дисциплина – вот ключ к победам СКА», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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