Ротенберг: в СКА не смотрим таблицу, не читаем советских газет, внедряем тактические фишки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (2:1) раскрыл некоторые секреты тренировочного процесса в питерском клубе.

«Мы вообще не смотрим в турнирную таблицу, на какие-то победные серии. Просто выходим и играем каждую смену. Наша игра – отражение нашего тренировочного процесса. Мы не смотрим в таблицу, не читаем советских газет до обеда, как говорил один литературный герой. Внедряем тактические фишки, о которых мы не будем никому рассказывать. Работа и дисциплина – вот ключ к победам СКА», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.