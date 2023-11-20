«Думаю, мы установили рекорд за всю историю СКА». Ротенберг — об игре команды в обороне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в армейском дерби с ЦСКА (2:1) отметил самоотверженную игру своей команды в обороне.

«Новый партнёр у Никишина? Посмотрите на статистику блокированных бросков в последних матчах. Думаю, мы установили рекорд за всю историю СКА. В блокшотах, в отборах. Ребята играют самоотверженно, поэтому бывают травмы, переломы пальцев, ног. Но трус не играет в хоккей! На случай травм у нас есть дублёры. Сегодня Гриша Грязнов вышел, это наш воспитанник, он прошёл длинный путь», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.