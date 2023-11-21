Г. Орлов — о взлёте СКА: помните панические возгласы из Москвы, не пора ли тренера менять?

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов, комментируя успешное выступление питерского СКА в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что главной целью армейцев должен быть плей-офф.

«Смотрите, СКА в прошлом году всех бил. Вопросов не было — и выиграли регулярное первенство, и получили кубок. А главный турнир — это плей-офф. Поэтому уже сейчас все так думают, что ещё много играть до плей-офф, в марте он будет. Представляете, сколько ещё играть? Поэтому, может быть, не надо форсировать. Но сейчас, главное, возвратились ребята, ещё не все, но возвратились основные игроки, прежде всего защитники.

Нет, ну помните, какие панические возгласы были, особенно из Москвы, что не пора ли менять тренера? Мы же читаем центральную прессу. Мы читаем, видим всё», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, СКА выиграл армейское дерби у столичного ЦСКА (2:1).