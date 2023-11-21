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«Флорида», отыгравшись дважды, обыграла «Эдмонтон» на своей площадке

«Флорида», отыгравшись дважды, обыграла «Эдмонтон» на своей площадке
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Сегодня, 21 ноября, «Флорида Пантерз» на своей площадке принимала «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 0:0).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (дважды), Картер Вераге, Кевин Стенлунд и Сэм Беннетт.

За «Эдмонтон» отличились Коннор Макдэвид, забросивший две шайбы, одна из которых была забита после буллита, и Эвандер Кейн.

После 18 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 25 очками. «Эдмонтон» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 11 очков в 17 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 05:59     0:2 Кейн (Райан, Маклауд) – 09:00     1:2 Вераге (Райнхарт) – 10:36 (pp)     2:2 Миккола (Стенлунд) – 15:53     2:3 Макдэвид – 25:00     3:3 Миккола (Вераге) – 26:08     4:3 Стенлунд (Луостаринен) – 33:42     5:3 Беннетт (Стенлунд, Форслинг) – 59:17    
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