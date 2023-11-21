«Флорида», отыгравшись дважды, обыграла «Эдмонтон» на своей площадке

Сегодня, 21 ноября, «Флорида Пантерз» на своей площадке принимала «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 0:0).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (дважды), Картер Вераге, Кевин Стенлунд и Сэм Беннетт.

За «Эдмонтон» отличились Коннор Макдэвид, забросивший две шайбы, одна из которых была забита после буллита, и Эвандер Кейн.

После 18 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 25 очками. «Эдмонтон» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 11 очков в 17 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».