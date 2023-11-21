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«Тампа-Бэй» обыграл «Бостон», переведя игру в овертайм за пять секунд до конца матча

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 1:0 ОТ).

Стоит отметить, что хозяева сумели перевести игру в овертайм, забив за 5 секунд до конца.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно, Ник Пол, Остин Уотсон, Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель.

У «Бостона» отличились Павел Заха, Давид Пастрняк, Джон Бичер и Чарли Койл.

После 17 матчей «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточную конференцию, имея в своём активе 29 очков. Что касается «Тампа-Бэй», то подопечные Джона Купера идут пятыми с 22 очками.

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