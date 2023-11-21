28 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»

Сегодня, 21 ноября, «Флорида Пантерз» обыграла на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз» в мачте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Кевин Стенлунд и Сэм Беннетт, а также дубль на счету Нико Макколы. Защищал ворота команды российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 28 сейвов (90,32%).
За «Эдмонтон» голами отличились Эвандер Кейн и дважды Коннор Макдэвид.
После 18 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 25 очками. «Эдмонтон» расположился на 14-ой строчке в Западной конференции, набрав 11 очков в 17 играх.
Следующий матч «Флорида» проведёт с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».
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