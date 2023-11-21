Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Геннадий Орлов: Панарин выдаёт какой-то фантастический сезон

Геннадий Орлов: Панарин выдаёт какой-то фантастический сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Мы сейчас смотрим, как Панарин какой-то фантастический сезон выдаёт, бьёт все рекорды клуба. Главное, что он забрасывает, но ещё больше делает хороших передач. А это же самое ценное — уметь сделать точный пас на партнёра, что в футболе, что в хоккее. И вот Панарин сейчас в великолепной форме, молодец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Панарин сыграл 15 матчей, забросил 10 шайб и отдал 16 голевых передачи. Результативная серия россиянина составляет 15 матчей.

Таким образом, Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта чемпионата. Ранее достижение принадлежало Роду Жильберу, который набрал очки в 14 стартовых матчах подряд в сезоне-1972/1973.

Также россиянин по аналогичному показателю стал лучшим в истории НХЛ среди всех российских игроков. До этого рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову. Он остановился на 14 стартовых матчах подряд с результативными действиями в сезоне-1992/1993.

Материалы по теме
Панарин невероятный! Поставил русский рекорд НХЛ, а теперь замахнётся на достижение века?
Панарин невероятный! Поставил русский рекорд НХЛ, а теперь замахнётся на достижение века?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android