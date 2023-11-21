Геннадий Орлов: Панарин выдаёт какой-то фантастический сезон

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Мы сейчас смотрим, как Панарин какой-то фантастический сезон выдаёт, бьёт все рекорды клуба. Главное, что он забрасывает, но ещё больше делает хороших передач. А это же самое ценное — уметь сделать точный пас на партнёра, что в футболе, что в хоккее. И вот Панарин сейчас в великолепной форме, молодец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Панарин сыграл 15 матчей, забросил 10 шайб и отдал 16 голевых передачи. Результативная серия россиянина составляет 15 матчей.

Таким образом, Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта чемпионата. Ранее достижение принадлежало Роду Жильберу, который набрал очки в 14 стартовых матчах подряд в сезоне-1972/1973.

Также россиянин по аналогичному показателю стал лучшим в истории НХЛ среди всех российских игроков. До этого рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову. Он остановился на 14 стартовых матчах подряд с результативными действиями в сезоне-1992/1993.