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«Нэшвилл» вырвал победу в матче с «Колорадо», забив дважды на последней минуте

«Нэшвилл» вырвал победу в матче с «Колорадо», забив дважды на последней минуте
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Сегодня, 21 ноября, «Нэшвилл Предаторз» обыграл на своей площадке «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Первую шайбу в матче с передачи Валерия Ничушкина забросил Эндрю Кольяно. На это хозяева ответили голами Филипа Форсберга и Жереми Лозона. Девон Тэйвз в середине второго периода счёт сравнял, а буквально через пять минут отличился и сам Валерий Ничушкин. Развязка наступила на последней минуте матча: Филип Форсберг и россиянин Яков Тренин забили по разу и принесли тем самым победу своей команде.

После 17 игр «Нэшвилл» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 14 очков. «Колорадо» идёт пятым — 22 очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кольяно (Ничушкин, Макар) – 14:00 (sh)     1:1 Форсберг (Гласс, Томасино) – 19:42     2:1 Лозон (Нюквист, О'Райлли) – 23:56     2:2 Тэйвз (Маккиннон, Макар) – 28:55     2:3 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 33:33 (pp)     3:3 Форсберг (Нюквист, Сиссонс) – 59:22     4:3 Тренин (Смит) – 59:38    
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