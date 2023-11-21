«Нэшвилл» вырвал победу в матче с «Колорадо», забив дважды на последней минуте

Сегодня, 21 ноября, «Нэшвилл Предаторз» обыграл на своей площадке «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).
Первую шайбу в матче с передачи Валерия Ничушкина забросил Эндрю Кольяно. На это хозяева ответили голами Филипа Форсберга и Жереми Лозона. Девон Тэйвз в середине второго периода счёт сравнял, а буквально через пять минут отличился и сам Валерий Ничушкин. Развязка наступила на последней минуте матча: Филип Форсберг и россиянин Яков Тренин забили по разу и принесли тем самым победу своей команде.
После 17 игр «Нэшвилл» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 14 очков. «Колорадо» идёт пятым — 22 очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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