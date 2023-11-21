«Даллас» дома обыграл «Рейнджерс», забросив пять шайб в третьей четверти
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На «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1).
Примечательно, что хозяева уступали в счёте перед началом третьего периода, однако в итоге одержали уверенную победу.
В составе Далласа отличились Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Марчмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинц.
У гостей по шайбе забросили Винсент Трочек, Каапо Какко и Баркли Гудроу.
После 17 игр «Даллас» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 25 очков. «Рейнджерс» идут вторыми на Востоке (25 очков).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Крайдер, Густафссон) – 16:25 (pp) 0:2 Какко (Бонино, Труба) – 33:38 1:2 Бенн (Павелски, Хинц) – 34:23 2:2 Павелски (Хейсканен, Хинц) – 41:01 3:2 Марчмент (Джонстон, Дюшейн) – 47:06 (pp) 4:2 Сегин (Марчмент) – 48:24 5:2 Стил – 56:30 (sh) 6:2 Хинц (Сегин) – 57:04 (sh) 6:3 Гудроу (Шнайдер, Труба) – 59:44
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