«Даллас» дома обыграл «Рейнджерс», забросив пять шайб в третьей четверти

На «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1).

Примечательно, что хозяева уступали в счёте перед началом третьего периода, однако в итоге одержали уверенную победу.

В составе Далласа отличились Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Марчмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинц.

У гостей по шайбе забросили Винсент Трочек, Каапо Какко и Баркли Гудроу.

После 17 игр «Даллас» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 25 очков. «Рейнджерс» идут вторыми на Востоке (25 очков).

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