Кучеров получил повреждение в матче с «Бостоном» и едва не завершил встречу досрочно

Сегодня, 21 ноября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла на своей площадке «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Амали-Арена» завершилась со счётом 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 1:0 ОТ).

В середине второго период российский форвард Никита Кучеров получил повреждение, из-за которого едва не пропустил оставшуюся часть матча. Игрок вернулся на площадку только в третьем периоде.

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В текущем сезоне Кучеров принял участие во всех 17 матчах команды. На его счету 13 голов и 15 передач.

После 17 матчей «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточную конференцию, имея в своём активе 29 очков. Что касается «Тампа-Бэй», то подопечные Джона Купера идут пятыми с 22 очками.