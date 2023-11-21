«Это придало ребятам сил». Купер — о возвращении Кучерова в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался о повреждении российского форварда Никиты Кучерова в матче с «Бостон Брюинз» (5:4 ОТ).

«Я был удивлен, что он вернулся, потому что мы думали, что он травмировался. Как только мы зашли после второго периода, он сказал: «Я возвращаюсь на площадку». Я думаю, это придало ребятам сил. Он просто талантливый игрок. Такие игроки способны на такие поступки», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

Напомним, в середине второго период российский форвард Никита Кучеров получил повреждение, из-за которого едва не пропустил оставшуюся часть матча. Игрок вернулся на площадку только в третьем периоде.

В текущем сезоне Кучеров принял участие во всех 17 матчах команды. На его счету 13 голов и 15 передач.