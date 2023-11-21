Яков Тренин — после победной шайбы с «Колорадо»: надеюсь, сейчас пойдут голы

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин высказался по поводу победы своей команды в матче Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:3).

«Никто ни на секунду не сдавался в третьем периоде, и мы были за это вознаграждены. Мы бились, хорошо играли, но пропустили в меньшинстве. Не сдавались, играли все 60 минут и были вознаграждены за это.

У меня два гола в двух матчах? Надеюсь, сейчас пойдут голы, хочу продолжать в том же духе. Почему тренер выпустил меня на последней минуте? Думаю, он хотел довести игру до овертайма, но случаются хорошие вещи», — сказал Тренин после матча.

После 17 игр «Нэшвилл» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 14 очков. «Колорадо» идёт пятым — 22 очка.