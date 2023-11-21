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«Только один парень может сделать такое». Стэмкос — об ассисте Кучерова с «Бостоном»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал результативную передачу россиянина Никиты Кучерова в матче с «Бостон Брюинз» (5:4), благодаря которой игра была переведена в овертайм.

«В лиге есть только один парень, способный сделать такую передачу, если это вообще возможно», — сказал Стэмкос после матча.

Напомним, в середине второго период российский форвард Никита Кучеров получил повреждение, из-за которого едва не пропустил оставшуюся часть матча. Игрок вернулся на площадку только в третьем периоде.

В текущем сезоне Кучеров принял участие во всех 17 матчах команды. На его счету 13 голов и 15 передач.

После 17 матчей «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 29 очков. Что касается «Тампа-Бэй», то подопечные Джона Купера идут пятыми (22).