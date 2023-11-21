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«Лос-Анджелес» на выезде оказался сильнее «Аризоны»

«Лос-Анджелес» на выезде оказался сильнее «Аризоны»
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На «Хила Ривер-Арене» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась убедительной победой гостей со счётом 4:1.

У гостей дублем отметился Тревор Мур. Ещё по шайбе забросили Анже Копитар и Филлип Дано.

Единственный гол в составе «Аризоны» забил Матиас Маччелли.

Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» вышел на третье место Западной конференции. Подопечные Тодда Маклеллана имеют в своём активе 25 очков. «Аризона» идёт десятой — у команды 18 очков.

Следующую встречу «Аризона» дома проведёт с «Сент-Луис Блюз». «Кингз» отправятся на выезд к «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 03:36 (sh)     0:2 Копитар (Байфилд) – 08:20     0:3 Мур – 35:31     1:3 Круз (Бьюгстад, Маччелли) – 38:55     1:4 Дано (Лаферрье, Рой) – 56:15    
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