«Лос-Анджелес» на выезде оказался сильнее «Аризоны»
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На «Хила Ривер-Арене» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась убедительной победой гостей со счётом 4:1.
У гостей дублем отметился Тревор Мур. Ещё по шайбе забросили Анже Копитар и Филлип Дано.
Единственный гол в составе «Аризоны» забил Матиас Маччелли.
Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» вышел на третье место Западной конференции. Подопечные Тодда Маклеллана имеют в своём активе 25 очков. «Аризона» идёт десятой — у команды 18 очков.
Следующую встречу «Аризона» дома проведёт с «Сент-Луис Блюз». «Кингз» отправятся на выезд к «Анахайм Дакс».
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