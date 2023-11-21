Сергеев: шесть побед подряд — лучший момент в сезоне? Будем работать, чтобы он был весной

Защитник СКА Артём Сергеев после победы своей команды в армейском дерби со столичным ЦСКА (2:1) прокомментировал победную серию петербуржцев, которая после этой игры насчитывает уже шесть матчей.

«Игра в меньшинстве? Активно сыграли, ловили шайбу на себя, забирали подборы, плотно играли. В этом весь успех. Шесть побед подряд — лучший момент в сезоне? Надеюсь, лучший момент в сезоне будет у нас весной. Будем работать и стремиться к тому, чтобы дальше было только лучше», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2, прошло 6 октября.