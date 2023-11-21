Принц Гарри сделал символическое вбрасывание на матче «Ванкувер» — «Сан-Хосе»

Принц Генри, герцог Сассекский, с раннего детства известный под семейным именем как принц Гарри, сделал символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Принц Гарри является основателем и покровителем Фонда «Игр непобедимых», которые пройдут в Ванкувере и Уистлере в 2025 году. На Играх будут чествоваться ветераны вооружённых сил, военнослужащие и их семьи со всего мира, чтобы отпраздновать их службу и высокую роль спорта в помощи им в восстановлении.

Пресс-служба «Ванкувера» опубликовала в социальных сетях фото Принца Гарри на символическом вбрасывании:

Фото: Соцсети «Ванкувер Кэнакс»

Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма, внук королевы Елизаветы II.